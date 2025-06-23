فن ومشاهير

نجمة هوكي الجليد الأكثر جاذبية" تثير ضجة على مواقع التواصل (صور)

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثارت ميكايلا ديميتر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بنشرها مجموعة من الصور الجريئة والمثيرة.

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حصلت ميكايلا (23 عام) على لقب "نجمة هوكي الجليد الأكثر جاذبية في العالم" بفضل جميع اللقطات الساحرة وكل الصور الرائعة التي تشاركها بشكل منتظم.

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ولكن هذه المرة تركت لاعبة هوكي الجليد السابقة متابعيها في حالة من الرهبة بمجموعة صغيرة وملونة نشرتها على "انستغرام" مع تعليق: "تبدو الحياة دائما وكأنها نزهة عندما أكون في موجودة".

واندهش مشجعي حارسة المرمى بالذهول عندما اقتحموا قسم التعليقات وتركوا أكثر من 51,000 إعجاب حيث نشر أحد المعجبين: "إنها حقا الجنة على الأرض".

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وقال آخر: "يا إلهي نعم ميكا ، مثالي جدا".
وكتب ثالث: "جميل".
قال أحد المعجبين: "واو رائع".
وتدفق آخر: "لا تشوبه شائبة".

وبدأت ميكايلا حياتها المهنية كلاعبة هوكي حيث لعبت كحارسة مرمى لفريق بلوووتر هوكس في دوري الهوكي للسيدات في كندا.

لكن مسيرة اللاعبة الكندية توقفت عن عمر يناهز 19 عاما فقط عندما احتاجت إلى عملية جراحية لإصابة في الركبة.

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وقد أدى ذلك إلى ترك ميكايلا للعبة لتصبح عارضة أزياء بدوام كامل وقد جمعت بالفعل أكثر من 3.1 مليون متابع.

MO Nasa

MO Nasa

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