نور علي تشارك في"مولانا" إلى جانب تيم حسن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد موسم رمضاني شهد حضورًا دراميًا لافتًا وردودًا جماهيرية واسعة، تواصل النجمة السورية نور علي مسيرتها التصاعدية في الساحة الفنية، إذ وقّعت رسميًا على بطولة مسلسل "مولانا" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، إلى جانب النجم تيم حسن. العمل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، في تعاون يُنتظر أن يحقق صدى كبيرًا في الدراما العربية.

ويأتي هذا التعاون ليجمع ثلاثة أسماء سبق أن سجلت حضورًا في أعمال درامية بارزة خلال السنوات الأخيرة.

وكانت نور علي قد شاركت خلال موسم رمضان 2025 في عملين، الأول هو مسلسل "البطل" من إخراج الليث حجو، والذي عُرض عبر منصة "شاهد" وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، فيما ظهرت أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل "ما اختلفنا"، الذي واصل تقديم الكوميديا السوداء بأسلوب لاقى استحسانًا نقديًا وجماهيريًا.

كما نالت نور جائزة الإبداع الفني ضمن مهرجان الفضائيات العربية لعام 2024 عن دورها في مسلسل "لعبة حب"، الذي رُشحت عنه كذلك لجائزة "JOY AWARDS". وقد أدّت فيه شخصية فتاة تواجه ضغوطًا اجتماعية تُفضي بها إلى قبول زواج لا تقوم عليه مشاعر الحب، ما منح الشخصية بعدًا إنسانيًا تفاعل معه المتابعون.

وتُعد مشاركة نور في "مولانا" امتدادًا لاختيارات درامية تنوّعت بين الأدوار الاجتماعية والنفسية، وهي توجهات طبعت مسيرتها خلال المواسم الماضية، وساهمت في ترسيخ حضورها داخل الدراما التلفزيونية العربية.