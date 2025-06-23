شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى في دور رجل عمليات خاصة فى فيلم صقر وكناريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم خالد الصاوي لتقديم شخصية جديدة ومثيرة للجمهور من خلال فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو، حيث يظهر في دور رجل عمليات خاصة يتصدى للإرهاب خارج إطار الجهات الرسمية، في عمل مليء بالإثارة والتشويق.

فيلم صقر وكناريا من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ويضم مجموعة من النجوم البارزين في مقدمتهم محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، انتصار، دانا حمدان وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض خلال موسم صيف 2025.

يقدم فيلم "صقر وكناريا" قصة شيقة تجمع بين الأكشن والدراما الإنسانية، حيث يتصدى خالد الصاوي وفريقه من المرتزقة لتهديدات إرهابية خارج إطار المؤسسات الرسمية، مما يضيف بعدًا جديدًا لأفلام الأكشن المصرية.

فى سياق متصل يستعد خالد الصاوى لاستئناف تصوير فيلم المصيف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد توقف طويل مؤقت لأسباب تتعلق بترتيبات إنتاجية، ويأتي ذلك في إطار التحضيرات المكثفة للانتهاء من مراحل إنتاج العمل تمهيدًا لعرضه قريبًا.

فيلم المصيف من تأليف وإخراج سليم العدوي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم: عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، نسرين طافش، نبيل عيسى، سارة عبد الرحمن، وأحمد ماجد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأبطال من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.