بيع 11 سيناريو غير مكتمل للمخرج الراحل ديفيد لينش

القاهرة - سامية سيد - تم بيع 11 سيناريو لـ أفلام غير مكتملة لـ ديفيد لينش في مزادٍ لمقتنياته من تركة المخرج الراحل، من مشروع لينش السينمائي غير المكتمل Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence، مقابل 195,000 دولار أمريكي.

وفي السياق ذاته كشف مصدر مجهول الهوية لـ أحد المواقع العالمية أن لينش تدهورت حالته بسبب إجباره على على الانتقال من منزله بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، خاصة أن حرائق الغابات أثرت بشكل كبير على صحة ديفيد لينش، خاصة بعدما كشف المخرج عن تشخيصه بـ انتفاخ الرئة في خلال العام الماضي، والذي كان سببه التدخين طوال معظم حياته.

انتفاخ الرئة، المعروف أيضًا باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، هو المكان الذي يحدث فيه تلف الحويصلات الهوائية نتيجة للتدخين أو التلوث أو مهيجات مكان العمل (وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية)، ويتسبب المرض في مشاكل في التنفس والسعال، وقد يعاني المصابون به من التهابات صدرية متكررة وصفير في الصدر.

وكانت قد أعلنت عائلة المخرج والممثل العالمي ديفيد لينش، رحيله عن عالمناً بتغريدة نشرتها عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، لتعلن فيها رحيله عن عمر يناهز 78 عاما، تاركاً أرشيفا كبيرا فى عالم السينما والدراما والإخراج.

وكتبت عائلة لينش عبر إكس: "ببالغ الأسف، نعلن نحن أسرته، وفاة الفنان ديفيد لينش، ونود أن نحظى ببعض الخصوصية في هذا الوقت، لقد أصبح العالم الآن في حالة من الفراغ الشديد بعد رحيله عنا".