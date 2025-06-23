شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو براد بيت: نجم هوليوود يسعي جاهدًا ليبدو أصغر سنًا بطريقة لا تناسبه والان مع تفاصيل الخبر

استمتع نجم هوليوود صاحب فيلم فورمولا 1، براد بيت، برحلة في مدينة نيويورك مع صديقته البالغة من العمر 32 عامًا، إينيس دي رامون، حيث التقط المصورون لقطات لـ"بيت"، 61 عامًا، وهو يرتدي قميصًا مخططًا بأزرار، وسترة مخملية زرقاء، وسروال جينز أزرق فضفاض، وحذاء أسود ، بينما ظهر بقصة شعر قصيرة، والزي الذي ظهر به براد بيت من مجموعة أزياء الرجال لخريف 2025 من ويلي شافاريا.



براد بيت وإينيس دي رامون

انشغل رواد الإنترنت بملابس براد بيت وأسلوبه خلال الفترة الماضية، حيث نشر مستخدمو إنستجرام آراءهم حول اختيار الفائز بجائزة الأوسكار لملابسه في موعده الليلي مع رامون، وعبر معظم المعلقون عن إعجابهم بهذا الأسلوب، فيما رأي البعض أنه غير مناسب.

وعبّر أحد المعجبين عن خيبة أمله: "آسف يا براد، لكن هذا الزي لا يناسبك.. يجب أن تغير الشعر أيضًا"، فيما قال أحدهم: "لستُ من مُعجبيه بتلك السترة المخملية الفضفاضة"، وقال آخر أكثر انزعاجًا: "هذه الملابس مُريعة.. هل تعامل مع مُصمم أزياء جاستن بيبر؟".

كتب أحد المعلقين على تطبيق التواصل الاجتماعي: "لا يشبه براد"، وأضاف آخر: "يا إلهي، ملابسه وشعره الخفيف.. ما الذي يحدث له الآن؟.. ماذا يرتدي؟.. يبدو بشعًا بينما هو في الواقع يبدو جذابا"، وكتب آخر: "بيت مُهمَلٌ بسبب تقدمه في السن.. ولماذا يبدو مُحرجًا هكذا وهو يُصوَّر يوميًا؟".

فيما أشار آخرون إلى أن براد بيت يعاني من صعوبات في هويته وثقته بنفسه بعد تجاوزه الخمسين، وعلى سبيل المثال، قال أحد المتابعين عبر الإنترنت: "هكذا تبدو أزمة الحياة في مرحلة لاحقة من العمر".