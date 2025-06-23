شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يعترف: أنا وزوجتي ارتكبنا خطأً فادحًا في تربية أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم العالمي ويل سميث، في تصريحات جديدة، أن أسلوبه في تربية الأبناء ليس مناسبًا لضعاف القلوب، حيث يُبقي نجم شباك التذاكر، حياته الشخصية طي الكتمان، لكنه كشف مؤخرًا عن تجربته في تربية أطفاله الثلاثة، قائلا إن لديه طفلان، جادن (26 عامًا)، وويلو (24 عامًا)، من زوجته جادا بينكيت سميث، كما أن لديه ابنًا، تري سميث (32 عامًا)، من زوجته السابقة شيري زامبينو.

في حلقة من برنامج "Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden" الإذاعي في المملكة المتحدة، اعترف الأب لثلاثة أطفال، بأنه لم تكن لديه سيطرة كبيرة على أطفاله، وأضاف نجم صفعة الأوسكار "لقد ارتكبنا خطأً فادحًا جدًا مع أطفالنا، وتصرفنا بصدقٍ تام.. لا تفعلوا ذلك".

أوضح ممثل فيلم "The Pursuit of Happyness" "عقدنا اتفاقًا مع أطفالنا منذ الصغر، كان الاتفاق هو أن تقول الحقيقة، ولن تقع في مشاكل، الطريقة الوحيدة التي قد تقع فيها في هذا المنزل هي أن نكتشف أنك ارتكبت جريمة ولم تقل الحقيقة، لكن هذا الأسلوب غير التقليدي زعزع راحة باله.

وقال ويل، مازحًا: "إنه خطأ.. إنه لأمر فظيع.. يفعلون ما يحلو لهم، ثم يأتون ليخبروكم.. إنه أمرٌ فظيع.. لا تحاولوا.. أنتم تريدون أن يكذب أطفالكم.. أنتم بالتأكيد لا تريدون معرفة بعض ما يفكرون فيه ويفعلونه".



ويل سميث مع عائلته

وعلى يوتيوب، علّق أحد المعجبين: "يا إلهي، من الشجاعة أن يعترف ويل سميث علنًا بأخطائه في تربية جادين وويلو.. تربية الأبناء صعبة، والصدق في ذلك يُظهر نموًا حقيقيًا.. أُقدّر مشاركة هذا".

مع ذلك، أشار شخص آخر إلى أن أخطاء "ويل" في الحياة تتجاوز بكثير أفكاره عن الانضباط، وكتب ناقدًا: "أكبر أخطائه هو السماح لزوجته وأطفاله بالاستيلاء عليه، والزواج من امرأة مغرمة برجل متوفى".

تزوج ويل وجادا منذ 28 عامًا، وانفصلا عام 2016، وقد كشفت زوجته عن هذا الأمر عام 2023 خلال الجولة الترويجية لمذكراتها "وورثي"، وكان ارتباط جادا الوثيق وحبها العميق لمغني الراب الراحل توباك شاكور من بين العديد من التأملات التي كتبتها وناقشتها أثناء الترويج للكتاب.