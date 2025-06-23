شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل الكويتية شجون الهاجري بكفالة ووضعها تحت الإشراف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة شجون الهاجرى، بعد دفع كفالة مالية قدرها 200 دينار كويتي، مع إلزامها بالخضوع للإشراف الطبي لحين استكمال علاجها من الإدمان، وذلك بعدما تم القبض عليها من قبل وزارة الداخلية الكويتية، يوم الخميس الماضى بحوزتها مواد مخدرة بغرض التعاطى، كما أُمرت السلطات بالمتابعة الدقيقة لحالتها الصحية.



شجون الهاجرى

شجون الهاجرى من أبرز الوجوه الفنية في الدراما الخليجية، بدأت مسيرتها بعمر 6 سنوات عبر برنامجَي: "ماما أنيسة والصواية أم عوينة"، كما شاركت في مسرحيات: "الصياد الصغير، مفاتيح جهلوك، رحلة، زورو، تويتي، وبيكاتشو، كاسبر ألفين، كوكب تيلي تابيس، فرح وخادم الأمير، سابق وتالي، الفتيان والقرصان، عيال الفريج".

شجون الهاجرى شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسلات: "حكايا كويتية، أبناء الغد، الاختيار، خطوات على الجليد، قطعة 13 الكرتوني، والحب يأتي متأخراً، وكسبت شهرة عالية في مسلسلات "ثمن عمري، دنيا القوي، عديل الروح".

وكان آخر أعمال شجون الهاجرى مسلسل "وحوش" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحاز على إشادة نقدية ومتابعة جماهيرية، وضم العمل مجموعة من أبرز نجوم الدراما الكويتية أبرزهم هيا عبد السلام، فيصل العميرى، بشار الشطى، على كاكولى، منصور البلوشى، عبد الله البلوشى، أحمد سعيد، على عبد العزيز دشتى، ومن تأليف فيصل البلوشى، وإخراج سعيد الماروق ومحمد سلامة.

مسلسل "وحوش" دراما تتناول قضايا جرائم حقيقية وقعت في الكويت على مدى سنوات مختلفة، حيث يقدم المسلسل في كل حلقتين جريمة جديدة، مما يجعله سلسلة حلقات منفصلة، ويركز العمل على إبراز تفاصيل الجرائم، ودوافع الجناة، وردود أفعال المجتمع حولها.



شجون الهاجرى فى إحدى مسرحياتها



شجون الهاجرى من آخر أعمالها وحوش