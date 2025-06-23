رومانسية ملكية تخطف الأضواء في رويال أسكوت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 01:24 مساءً - يُعد مهرجان رويال أسكوت واحداً من أبرز الأحداث الاجتماعية والرياضية لسباقات الخيول في المملكة المتحدة، حيث يجمع الحضور الملكي والإطلالات الراقية ذات الذوق الرفيع، وهذا العام تحديداً لم يقتصر سباق هذا العام على نهايات مثيرة وأزياء مميزة فحسب، بل شهد أيضًا الظهور الرسمي لقصص رومانسية ملكية.

بيتر فيليبس حفيد الملكة إليزابيث

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اختار بيتر فيليبس- الابن الأكبر للأميرة آن والكابتن مارك فيليبس، والحفيد الأكبر للملكة إليزابيث- أن يُظهر علنًا علاقته الرومانسية مع شريكته هارييت سبيرلينغ. وعلى الرغم من ارتباط الثنائي منذ فترة، إلا أن هذه المرة، تُعدّ أبرز ظهور لهما حتى الآن.

ولم تقتصر مشاركة هارييت في الحدث فحسب، بل شاركت أيضًا في الموكب الملكي نفسه، حيث ركبت عربة كجزء من مراسم الوصول التي تُفتتح كل يوم من أيام أسكوت، ويُعد ركوبها في العربة الملكية إشارة واضحة بالموافقة على هذه الرومانسية الملكية.

ديفيد أرمسترونغ جونز.. ابن شقيقة الملكة إليزابيث

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لفت ديفيد أرمسترونغ جونز- ابن الأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث الراحلة- الأنظار بظهوره مع إيزابيل دي لا برويير، المعروفة في الأوساط الأرستقراطية والملكية. وقد شوهد الثنائي معًا طوال اليوم، مما أثار تكهنات واسعة النطاق بأنهما أصبحا رسميًا شريكين. يقول أصدقاء الزوجين إن قربهما كان معروفًا في الأوساط الخاصة منذ فترة، لكن يبدو أن وجودهما معًا في رويال أسكوت هو أول تأكيد علني على علاقتهما.

الأمير عبد المتين وزوجته الأميرة أنيشا

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في ظهورٍ لافتٍ لهما مفعم بالرومانسية، كان أمير بروناي عبد المتين وزوجته الأميرة أنيشا من بين قائمة الحضور الملكي لرويال أسكوت 2025. وقد لفتا الأنظار إليهما برومانسيتهما في الحدث الذي وثقه الأمير عبد المتين من خلال حسابه الشخصي على إنستغرام.

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سباق رويال أسكوت

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يُعدّ سباق رويال أسكوت، وهو سلسلة سباقات خيول تستمر خمسة أيام، الحدث الأبرز في موسم الصيف الاجتماعي في بريطانيا، حيث يحضر أفراد العائلة المالكة طوال فترة السباق. وكما شاهد الجمهور الملكي الملك تشارلز، الملكة كاميلا، الأمير ويليام، الأميرة آن، الأميرة بياتريس، الدوقة صوفي، الأميرة يوجيني وغيرهم من أفراد العائلة المالكة البريطانية، كان رواد السباق يأملون في رؤية كيت ميدلتون التي تغيبت عن الحدث بدون إبداء أسباب.

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