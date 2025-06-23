قبل حفلها المرتقب في موازين.. هكذا احتفلت شيرين بنجاح ألبومها الأخير مع صناعه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 01:24 مساءً - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الحالية لإحياء حفل ختام مهرجان موازين 2025، الذي يأتي تحت شعار "مهرجان موازين- إيقاعات العالم"، والذي تُقام فعالياته في المغرب. وقبل هذا الحفل الذي ينتظره جمهور شيرين ومحبوها والمقرر إقامته يوم السبت القادم 28 يونيو الجاري، حرصت على الاحتفال بنجاح ألبومها الأخير والذي يحمل عنوان "خلينا نحتفل" برفقه صناعه وشركاء النجاح فيه.

هكذا احتفلت شيرين بنجاح ألبومها الأخير مع صناعه!

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رسالة شيرين لفريق عمل ألبومها الأخير

رسالة شكر من شيرين لفريق عمل ألبومها الأخير

شاركتمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، أكثر من مقطع فيديو للملحنين مدين، عزيز الشافعي، الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقى توما؛ وهم يحتفلون بالنجاح الكبير الذي حققه الألبوم منذ طرحه على منصات الموسيقى المختلفة، وتحقيقه نسب مشاهدات عالية جدًا وتصدره ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "تيك توك".وقد حرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة شكر وامتنان لصنَّاع ألبومها؛ حيث علقت على الفيديوهات قائلة: "مش بس كنتوا معايا صناع للعمل، إنتو حبايب قلبي وإخواتي"، مشيرة لروح المحبة والاحترام التي جمعتها مع الفريق الفني، وامتنانها الكبير لهم ودعمهم لها خلال الفترة الماضية.

وكانت شيرين قد طرحت خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب شيرين على إنستغرام

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شيرين عبد الوهاب تروّج لحفلها الغنائي في موازين

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وكانت الفنانةقد روّجت لحفلها الغنائي القادم في مهرجان موازين بالمغرب، والمُقرر إقامته يوم 28 يونيو الجاري، عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، ونشرت البوستر الدعائي للحفل مطلع الشهر الجاري، وعلقت عليه: "جمهوري الحبيب الغالي عيد سعيد عليكم انتظروني فيالمغرب".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد بدأت بروفات الحفل مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، ومن المُنتظر أن تقدّم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور.

وقد شارك المايسترو مدحت خميس خلال الأيام الماضية، صورة من البروفة الأولى لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب المُقبل عبْر حسابه الخاص بـ"X" وعلق عليها: "أول بروفة. ملكة الإحساس. صوت مصر وصوت الوطن العربي".

مهرجان موازين يجمع نجوم الطرب في الوطن العربي

يُذكر أنه انطلقت الدورة العشرون من- إيقاعات العالم، التي تتواصل فعالياتها في الفترة من 19 إلى 28 من يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركةٍ واسعةٍ لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد جرى الكشف عن نفاد تذاكر عددٍ من الحفلات؛ ليكون الجمهور على موعدٍ مع لحظاتٍ لا تُنسى من الغناء والطرب والموسيقى.

ويُشارك في الدورة الحالية من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم: شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، راغب علامة، وائل جسار، ديانا حداد، روبي، زياد برجي وآخرون.

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