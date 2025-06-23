كوميدي أم أكشن؟.. هكذا روج السقا وفهمي لفيلمهما أحمد وأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 01:24 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" فيديو ترويجي جديد؛ اتسم بالطرافة والكوميديا، وذلك في إطار الحملة الترويجية للفيلم قبل عرضه في دور السينمات المقرر يوم 2 يوليو المقبل، حيث ظهر بطلا العمل؛ النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي وروجا للفيلم بطريقة كوميدية، وفي الوقت ذاته أثارا فضول جمهورهما لنوعية الفيلم سواء كانت كوميدي أو أكشن.

هكذا روج السقا وفهمي لفيلمهما أحمد وأحمد

أزاحت الشركة المنتجةالستار عن فيديو ترويجي جديد للفيلم؛ حيث يظهر بطلا العمل أحمد السقا وويدور بينهما حوار طريف، بسبب حمل كل منهما مسدسًا، رغم أن الفيلم لا تظهر به مسدسات، حيث يتسائل: "هو أحنا ماسكين مسدسات ليه.. الفيلم مفيهوش مسدسات"، ليرد عليه: "مايمكن فيه"، فيجيبهمتعجبًا: "يمكن! أنت مش معانا في الفيلم"؛ ليجيبه: "مش فاكر".

وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "هو الفيلم أكشن ولا كوميدي؟.. كلنا هنعرف يوم 2 يوليو في السينمات.. أحمد وأحمد.. أفلام الصيف".

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طرح الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

وكانت الشركة المنتجةقد طرحت الأغنية الدعائية الرسمية بعنوان "يا أحمد"؛ السبت 21 يونيو، في خطوة تسبق عرض الفيلم، الأغنية تؤديها النجمتان هيفاء وهبي وبوسي، وهي أول تعاون غنائي بينهما، بمشاركةوذلك ضمن الحملة الدعائية للفيلم المنتظر. كُتبت الأغنية بواسطة منة عدلي القيعي، ولحّنها أحمد طارق يحيى، بينما تولى الإنتاج حمدي بدر.

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البرومو الدعائي لفيلم "أحمد وأحمد"

وقد كشف البرومو الدعائي عن ملامح شخصياتالذي تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، حيث غلبت على مشاهد البرومو أكشنالمعتاد، وأيضاً كوميديا أحمد فهمي المنتظرة، فيما كشف البرومو عن مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم غادة عبد الرازق التي ظهرت بالبرومو وهي تقوم بحركات استعراضية على المسرح، وأيضاً وجود مشاركة للفنان طارق لطفي، فيما تقدم جيهان الشماشرجي دور خطيبة

و تدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

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فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما

يُعدأول الأفلام التي يلتقي من خلالهالأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد السقا ضيف شرف فيلم "سمير وشهير وبهير" لـ أحمد فهمي، كما كان أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا، والذي عُرض على إحدى المنصات الرقمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.

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