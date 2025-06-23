ممثلة لبنانية عرفت بـ"خطافة الرجال".. أشهرت إسلامها وطلبت حرق كل أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة المصرية من أصول لبنانية منى داغر نجومية كبيرة عبر تجسديها أدوار الشر، وأطلق عليها لقب "خطافة الرجالة" بسبب الشخصيات التي أدتها.



هي إبنة آسيا داغر أول ممثلة ومنتجة لبنانية في مصر، اسمها الحقيقي هو ألين داغر بدأت مسيرتها الفنية في عام 1944 وقدمت حوالى 20 فيلماً من إنتاج والدتها، منها "الجيل الجديد" و"هذا جناه أبي" و"القلب له واحد" و"أم السعد" و"ست البيت".

تزوجت من المحامي علي منصور بعد قصة حب كبيرة، وعلى الرغم من انهما اتفقا على احترام ديانة بعضهما البعض، الا انها أشهرت إسلامها بعد خمسة أشهر من زواجهما لما رأت من حسنات في شريكها.

قررت أن تؤدي مناسك الحج خلال حملها وأنجبت أثناء تأديتها فريضة الحج ابنتها الكبرى، والتي أطلقت عليها "فاطمة الزهراء" على اسم ابنة الرسول، ثم أنجبت ثلاث بنات.

اعتزلت التمثيل، واختلفت مع والدتها المنتجة آسيا داغر لأنها طلبت منها حرق جميع أفلامها، لكن والدتها رفضت ذلك، مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن إحراقه.