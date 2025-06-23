إبنا سيرين عبد النور يحتفلان بعيد الأب.. وما قاله الصبي يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور، مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيه برفقة عائلتها في السيارة، وقد إحتفلوا جميعاً بعيد الأب.



وقد لفت كريستيانو، إبن سيرين الصغير، الأنظار بخفة دمه، عندما طلبت منه والدته أن يعايد والده، وبدا خجولاً أمام الكاميرا، وقال: "عيد أب سعيد يا والدي، أنا أحبك لأنك لطيف مع الناس"، ما أضحك سيرين وزوجها، وردت قائلة: "لا في شي غلط".

وكانت سيرين قد نشرت صورة لها، وعلقت عليها برسالة مثيرة للجدل، إذ كتبت سيرين: "لا تقترب أبداً من الثور من الأمام، أو الحصان من الخلف، أو الأحمق من أي اتجاه".