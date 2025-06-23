فرح الهادي وعقيل الرئيسي يشاركان في ترند الماء والكركم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة فرح الهادي وزوجها الممثل عقيل الرئيسي وذلك برفقة ولديهما، إذ ظهرت العائلة وهم يجرون ترند الماء والكركم الشهير.

وقد نال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر شاركت فرح الهادي متابعيها مؤخرا عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو استعرضت فيه أغرب هدية حصلت عليها مؤخرًا من زوجها الممثل عقيل الرئيسي.

وظهرت فرح الهادي في الفيديو وهي تفتح صندوقاً فخماً مزيّناً بشريطة حمراء، وأخرجت منه حذاء غريب الشكل وضخم باللون الأحمر اللامع.



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