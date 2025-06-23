حمل زوجة مراد يلدرم ملكة الجمال المغربية بطفلهما الثاني يحدث جدلاً- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور للممثل التركي مراد يلدرم وزوجته ملكة الجمال المغربية إيمان الباني، أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ، حيث باغتتهما كاميرات الباباراتزي.



وقد بدا مراد مرتبكاً وكأنه يحاول تخبئة زوجته، وبدت هي بملابس السباحة وببطن منتفخ، ما أثار الجدل حول حملها بطفلهما الثاني.

وكانت إيمان الباني قد وثقت أجواء عائلية من عطلتها الصيفية مع مراد يلدريم وابنتهما ميراي في مزرعة خاصة.

وظهر مراد في الفيديو وهو يستمتع مع ابنته ميراي في المزرعة، حيث خطفت الطفلة الأنظار بردة فعلها مع الحيوانات وطريقة تفاعلها مع والدها.

وأرفقت إيمان الفيديو بتعليق عبرت فيه عن اهتمامها بالعائلة قائلة: "العائلة تأتي في المرتبة الأولى".

كما لفتت الطفلة الأنظار بجمالها وبملامحها الشقراء الناعمة، والتي شبهها المتابعون لوالدتها. كما أشادوا من خلال تعليقاتهم بالعلاقة القوية بين الممثل التركي وابنته، والأوقات العائلية العفوية بينهما.