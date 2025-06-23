بطل "تذكر الحب" يُعلّق على المشاهد الجريئة

ميرنا وليد - بيروت - يُشارك الممثل التركي أونور بيوك في مسلسل تذكر الحب، وقد علّق على المشاهد التي اعتبرها البعض جريئة، قائلا: " إذا كان المخرج اجتمع مع الممثلين وطلب منهما ان يمثلان مشهد حميمي حقيقي فهم مجبران على فعل ذلك ولكن بنظر المشاهد ذالك المشهد كان زائد عن حده".



على صعيد آخر اشتهر أونور سابقا في مسلسل "حب للإيجار" الذي غلب عليه الطابع الرومانسي والكوميدي، وقد حقق نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي، اذ انه احتلّ المراتب الأولى بنسب المشاهدة، نظرا لقصّته المميّزة واحداثه المشوّقة، وضمّ العديد من الممثلين الأتراك من بينهم ألشين سانغو وباريش أردوتش.