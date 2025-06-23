بالصور- بريتني سبيرز تستعيد نبضها بلقاء طال انتظاره

أحاطت مشاعر بريتني سبيرز بفيضٍ من الحماسة والحنين، مع دخول علاقتها المتجدّدة بابنها الأصغر، جايدن فيدرلاين، مرحلةً جديدة ومؤثّرة.

وقد أثارت عودتهما العاطفيّة الّتي تجلّت في مقاطع فيديو حديثة على إنستغرام، تفاعلًا كبيرًا، وسط أحاديث عن أن هذا اللقاء قد يكون مُرهقًا عاطفيًّا لأيقونة البوب الّتي لطالما عاشت تحت أضواءٍ قاسية وضغوطٍ عاطفيّة متراكمة.

التقت سبيرز بجايدن، البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأب في لوس أنجلوس، وذلك بعد نحو عامَين من التّواصل المحدود بينهما.

وفي صورة سيلفي دافئة أمام المرآة، وقف جايدن إلى جانب والدته الّتي ظهرت بابتسامة صادقة، ملتقطةً لحظةً نادرةً وحنونة تجمع الأم بابنها. وفي بادرة مؤثّرة وسخيّة، أهدته بريتني سيّارة مرسيدس AMG SL ٦٣ رودستر بقيمة ١٨٧٠٠٠ دولار، في مفاجأةٍ شاركا تفاصيلها مع الجمهور عبر الإنترنت.

لكن خلف هذا المشهد المُفعم بالعاطفة، يلوح قلقٌ صامت: فبحسب مصادر مقرّبة، الشّحنة العاطفيّة لهذا اللقاء قد تترك سبيرز “منكسرة” إذا ما طرأت مسافة جديدة أو انقطع التّواصل دون تفسير واضح.

تواصلهما الأخير كان مشبعًا بالحنان، إذ ظهرا في مقطع فيديو وهما يغنّيان ويصلّيان معًا بعد حضور قدّاس كنسي، ما يعكس لحظة روحيّة وإنسانيّة نادرة. وعلّقت بريتني على الفيديو: “أفضل عيد ميلاد في حياتي”، واصفةً جايدن بـ”المعجزة” و”العبقري”، ومعبرةً عن إعجابها بنضجه.

مع ذلك، أفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن سبيرز ما زالت عرضة للانتكاسات العاطفيّة، وقد تُرهقها حتى أبسط التّأخيرات في التّواصل، خاصّة بعد سنوات من الانفصال والضّغوط العامّة.

ويُقال إنّ الأصدقاء والعائلة “متفائلون بحذر”، إذ يخشون من أن تؤدي لقاءات لمّ الشمل المفعمة بالطّموحات إلى نتائج عكسية، إذا لم تُدار بعناية عاطفيّة.

صرّح أحد المطّلعين أنّ بريتني تُدرك تمامًا أهميّة البقاء متّزنة والابتعاد عن الدراما، وهي تُركّز حاليًّا على بناء الثّقة مع جايدن، لحظةً بلحظة.

من جانبه، بادر جايدن إلى تجديد الاتصال بعد بلوغه الثّامنة عشرة، معربًا عن رغبته في رأب الصّدع. وتُعد لفتته بعودته إلى كاليفورنيا خطوةً أولى نحو مرحلة شفاء بعد فترةٍ طويلة من الخلافات والتّباعد.