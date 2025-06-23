هاني شاكر يكتب حزنه من جديد في ذكرى رحيل إبنته دينا

في ذكرى حزينة تعود كل عام، استذكر الفنان الكبير هاني شاكر ابنته الراحلة دينا، التي رحلت عن عالمنا عام ٢٠١١ بعد صراع مؤلم مع مرض السرطان.

ونشر شاكر عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورةً لدينا، أرفقها برسالة مؤثرة كتب فيها: “اليوم ذكرى وفاة دينا هاني شاكر… رحمك الله وأسكنك فسيح جناته”.

الصورة والمشاعر الصادقة التي عبّر عنها هاني شاكر لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من النجوم الذين حرصوا على مواساته، مؤكّدين دعمهم الدائم له وداعين لابنته بالرّحمة.

رحيل دينا لا يزال يشكّل جرحًا مفتوحًا في قلب هاني شاكر، الذي لطالما تحدّث عن وجعه بفقدانها وأثره العميق على حياته.

وكانت دينا ابنة هاني شاكر قد رزقت بتوأم وبعد فترة قصيرة عانت من مرض السرطان حيث توفيت في حزيران عام ٢٠١١.