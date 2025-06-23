شكرا لقرائتكم خبر عن تتعاون فيه مع تامر عاشور.. ألبوم أصالة الجديد "ضريبة البعد" يرى النور قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة أصالة نصري انتهت من تسجيل أغانى البومها الجديد، ويكشف ”الخليج 365” تفاصيل ألابوم الغنائي، الذي من المقرر طرحه قريبًا بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنتظر في الأسابيع المقبلة.

أبرز أغاني الألبوم

يضم البوم اصالة الجديد مجموعة متنوعة من الأغاني التي تجمع بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، و"ضريبة البعد" (التي تحمل اسم الألبوم)"اكتفاء بالنفس" و"ما وحشتكش" و"العنب الساقع" و"حوسة إيه دي"و"أحبك أكرهك" و"أنا هنساك" و"حبة حبة" و"متوحشة".



تعاونات فنية مميزة

شارك في صناعة الألبوم مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين، منهم:الشاعر محمود عليم والشاعرة منة القيعي، والملحن كلازا والملحن مصطفى حدوتة والشاعر أحمد المالكي والملحن مصطفى العسال ،الشاعر محمد عبد المجيد والشاعر احمد حسن رؤؤل وعمرو الشاذلى ومحمد عبد المجيد، واسلام الجرينى وجابر جمال.

كما يضم الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضيف بُعدًا تراثيًا خاصًا للألبوم.

يذكر أن أصالة تُعد من أبرز الأصوات العربية التي حافظت على مكانتها لسنوات طويلة، حيث تمكنت من تجديد نفسها دائمًا، مع الحفاظ على هويتها الفنية المميزة التي جذبت الملايين حول العالم.