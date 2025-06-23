القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز سول الموسيقية الرابع والثلاثين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 10:27 صباحاً - شهدت قاعة إنسباير أرينا بمدينة إنتشون، في الواحد والعشرين من يونيو، حفل توزيع جوائز سول الموسيقية الرابع والثلاثين (34th Seoul Music Awards)، الذي كرم أبرز المواهب في صناعة الموسيقى الكورية، وقد كان الحدث مليئًا باللحظات التاريخية، أبرزها تتويج فرقة I-DLE بجائزة "الديسانغ" (الجائزة الكبرى) المرموقة.

وتعد هذه الجائزة إنجازًا كبيرًا لفرقة I-DLE، حيث أصبحت أول فرقة فتيات تحقق "الديسانغ" في حفل جوائز سول الموسيقية منذ فرقة Girls' Generation في عام 2010. كما فازت الفرقة بإحدى جوائز "البونسانغ" (الجائزة الرئيسية) لهذا العام.

من جانبها، حققت فرقة TXT نجاحًا باهرًا بثلاث جوائز، حيث فازت بجائزتي "أفضل أغنية" عن أغنيتها الناجحة "Deja Vu" لعام 2024، و"أفضل ألبوم"، بالإضافة إلى جائزة "البونسانغ".

القائمة الكاملة للفائزين في حفل جوائز سول الموسيقية الرابع والثلاثين:

ديسانغ (الجائزة الكبرى): I-DLE

أفضل أغنية: TXT

أفضل ألبوم: TXT, ZEROBASEONE

أفضل فنان عالمي: aespa, Rosé (BLACKPINK)

بونسانغ (الجائزة الرئيسية): aespa, Doyoung (NCT), ENHYPEN, G-Dragon (BIGBANG), (G)I-DLE, ILLIT, NCT DREAM, NCT WISH, P1Harmony, PLAVE, QWER, Rosé (BLACKPINK), SEVENTEEN, Stray Kids, TXT, Young Tak, ZEROBASEONE

أفضل فرقة: ILLIT, NCT WISH

أفضل فنان منفرد: Doyoung (NCT)

أفضل فنان صاعد: H-ARTs to H-ARTs, KISS OF LIFE, TIOT

أفضل فرقة كي بوب عالمية (فرقة): BABYMONSTER

أفضل فرقة كي بوب عالمية (فردية): Young Tak

جائزة آر أند بي/هيب هوب: RM (BTS)

جائزة بالاد: Hwang Kyu Ram

جائزة تروت: Young Tak

جائزة أوست (OST): Young Tak

جائزة فرقة: Wave to Earth

جائزة أفضل أداء: CRAVITY, FIFTY FIFTY

جائزة الموجة الكورية: Jimin (BTS)

اكتشاف العام: Say My Name

جائزة كي-بوب الخاصة: BTOB

جائزة الشعبية: Lee Chan Won

النجم الصاعد: VVUP

قد ترغبين في معرفة "جيمين" عضو BTS يُطلق فيلماً وثائقياً حول ألبومه الفردي الأول

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».