بدموع الفرح وكلمات مؤثرة.. محمد أنور يحتفل بزفاف شقيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 10:27 صباحاً - في لحظاتٍ مؤثرة وبدموع الفرح، احتفل الفنان الشاب محمد أنور بزفاف شقيقه الأصغر "محمود"؛ ولم يتمالك أنور دموعه من شدة التأثر أثناء عقد القران، مؤكدًا أن الموقف فاجأه، خاصةً أنه لم يكن يتخيل أن يبكي في مثل هذه المناسبة. وقد وثق أنور تلك اللحظات المؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

بكاء محمد أنور في زفاف شقيقه

شارك محمد أنور مقطع فيديو من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ ظهر خلاله وهو يبكي من الفرح أثناء عقد قران شقيقه؛ وعلقعلى الفيديو قائلًا: "كنت فاكر اني هعيط بس في فرح بناتي.. ماكنتش متخيل ان ده يحصل في فرح اخويه بس ده لانك مش بس اخويه انت اخويا وابني وسندي وضهري".

وأكمل أنور متأثرًا: "و فجأه لقيت نفسي بعيط انا وامي وابويه واخواتي زي اي اسره مصريه اصيله بتعيط في الفرح وبتضحك في الاحزان".

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كما شارك أنور أيضًا مجموعة أخرى من الصور وعلق عليها قائلًا: "مبرووووك ياحبيبي ربنا يسعدكم يارب ويرزقكم بالذريه الصالحه".

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النجوم يهنئون محمد أنور بزفاف شقيقه

وقد إنهالت على منشوراتالتعليقات التي هنأته بزفاف شقيقه من قِبَل زملائه والجمهور، متمنين له حياة سعيدة، حيث قال أوس أوس: "مبروووك ياحبيب قلبى احلى عرسان فى الدنيا ربنا يسعدهم"؛ وعلقت هبة مجدي مهنئة: "الف مبروووك لمحمود ربنا يحفظكم و يسعده".

فيما باركت شيماء سيف قائلة: "مبروك يا انور ربنا يسعدهم يارب"؛ وهنئه عصام السقا قائلًا: "ربنا يسعدكم"، وفي تعليق طريف من صديقه كريم عفيفي قال: "أنور أنت عيطت في فرحي"؛ وغيرها العديد من التعليقات.

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آخر أعمال محمد أنور الفنية

يُذكر أن آخر أعمال الفنانالدرامية كانت مسلسل "الكابتن" الذي ظهر فيه كضيف شرف، وعُرض المسلسل ضمن دراما رمضان الماضي 2025، بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري

وقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات، وبعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

كما كانت آخر أعماله أيضاً مسلسل "ديبو"، وضم العمل نخبة من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم: مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، رشدي الشامي، أحمد عبدالحميد، واخرون، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وعلى مستوى السينما يشارك محمد أنور في فيلم "بيج رامي" للنجم رامز جلال والذي انتهى من تصويره؛ تمهيدًا لعرضه في صيف 2025، ليعود به رامز إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رامز جلال كلٌ من: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

كما يشارك أيضًا في فيلم "مملكة" بطولة مصطفى شعبان؛ ومعهم النجمة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل وآخرين، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام الأكشن الكوميدي.

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