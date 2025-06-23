أنغام توقف حفلها في الكويت بسبب معجب وتخطف الأنظار بما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا ناجحًا في "أرينا الكويت"، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر 2025"، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع عبر مواقع التواصل.

وخلال الحفل، حاول أحد المعجبين تقديم وردة لها، لكن تدخل الأمن مما حال دون وصوله إلى المسرح، ليقوم أحد رجال الأمن بأخذ الوردة ومحاولة تسليمها بالنيابة عنه. أنغام رفضت تسلّمها بهذه الطريقة، وأصرت على أن يقدمها المعجب بنفسه، ثم قبّلت الوردة ووضعتها على قلبها، واحتفظت بها طوال فقرتها الغنائية، في تصرف نال إعجاب الجمهور.

الموقف الإنساني انتشر سريعًا على منصات التواصل، حيث أشاد المتابعون بتصرف أنغام واعتبروه دليلاً على احترامها ومحبتها لجمهورها، مؤكدين أن الفنان الحقيقي يلمس القلوب بسلوكه كما بصوته.