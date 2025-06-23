من غرفة العمليات إلى الموت المفاجئ ... حادثة تهز الوسط الفني

ميرنا وليد - بيروت - فارقت المغنية آنا باربارا بوهر بولدريني "31 عاماً" الحياة في أحد مستشفيات إسطنبول، إثر تعرضها لتوقف قلبي عقب خضوعها لعدة عمليات تجميلية، شملت تكبير الثدي وشفط الدهون وجراحة للأنف.
سافرت آنا من موزمبيق إلى تركيا برفقة زوجها الفنان إلغار مايلز، حيث كانت تُجري العمليات مقابل الترويج لمستشفى "توسا".
وكشف مايلز أن الزوجين قضيا سهرة مع الطبيب الجراح قبل يوم من الجراحة، رغم محاولتهما تأجيل الموعد، إلا أن الطبيب أصرّ على تقديمه لأسباب تتعلق بالجدولة.
أُجريت الجراحة مساء الأحد، لكن مايلز لاحظ سلوكاً غريباً من الطاقم بعد العملية، قبل أن يُبلغه الأطباء بوفاة زوجته، وأُوقف الطاقم الطبي مؤقتاً قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً، المستشفى نفت أي تقصير طبي، مؤكدة أن فريق التخدير بذل جهوده لإنعاش آنا دون جدوى.
آنا ومايلز كانا قد تزوجا قبل شهر من الحادثة، بعد قصة حب بدأت في روما، وفي رسالة رثاء مؤثرة، عبّر مايلز عن حزنه العميق، مطالبًا بالعدالة، وداعياً لأن تكون الواقعة عبرة لمن يفكرون في إجراء تدخلات طبية تجميلية مماثلة.
ولا تزال التحقيقات جارية، في حين تسعى وسائل إعلام للحصول على رد رسمي من الجهات المعنية في تركيا والبرازيل.
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