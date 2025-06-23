بعد غياب بسبب المرض ... ملك أحمد زاهر في أول ظهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية الشابة ملك أحمد زاهر على جمهورها بجلسة تصوير جديدة، هي الأولى لها بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي ألمّت بها مؤخراً.



وظهرت ملك بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً أزرق نال إعجاب متابعيها، حيث شاركت الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقةً إياها بتعليق لافت قالت فيه: "لست في أقوى حالاتي"، وهو ما فتح الباب أمام موجة من رسائل الدعم والتشجيع من جمهورها ومحبيها.

وكانت ملك قد تعرضت لوعكة صحية أدخلتها المستشفى لعدة أيام، لتكشف لاحقاً أن الأطباء شخّصوا حالتها بأنها "حساسية في الدم"، مؤكدة أنها الآن في مرحلة التعافي.