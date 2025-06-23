مارك زوكربيرغ يدفع 14 مليار دولار لهذا الشاب العشريني والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - استثمر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، أكثر من 14 مليار دولار في شركة "سكيل" المتخصصة في تصنيف البيانات، وذلك بهدف ضم مؤسسها ألكسندر وانغ البالغ من العمر فقط 28 عامًا إلى فريقه، وذلك بهدف مواكبة المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي.

الصفقة، شملت الاستحواذ على 49% من "سكيل"، اعتُبرت من قبل المستثمرين وسيلة لضم وانغ نفسه، وليس الشركة فقط، إلى مختبر "الذكاء الفائق" في ميتا. ويُنظر إلى وانغ، الذي أسس "سكيل" وهو في التاسعة عشرة من عمره، على أنه قائد فعّال يتمتع بعلاقات واسعة في وادي السيليكون، رغم أنه لا يُصنّف كأحد الأسماء البارزة في أبحاث الذكاء الاصطناعي لكنه يُعرف بقدرته على بناء تحالفات استراتيجية، وقد التقى خلال السنوات الماضية بعدد من الزعماء العالميين من بينهم إيمانويل ماكرون، وناريندرا مودي، كما تربطه علاقات بشخصيات مؤثرة مثل سام ألتمان وميرا موراتي.

يأمل زوكربيرغ بهذه الصفقة التي قام بها أن يسهم حضور وانغ وشبكة علاقاته في استقطاب نخبة من الكفاءات في القطاع، خصوصا من منافسين كبار مثل OpenAI وAnthropic وغوغل وSSI، وسط أنباء عن محادثات تجريها "ميتا" مع شخصيات بارزة في المجال مثل دان غروس ونات فريدمان.