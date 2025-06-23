مداهمة قصر شاروخان تثير جدلًا واسعًا في الإعلام .. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت زيارة مفاجئة لمسؤولي إدارة الغابات إلى قصر النجم الهندي شاروخان في مومباي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وجاءت الزيارة للتحقيق في أعمال تجديد داخل العقار، بناءً على شكوى وردت للجهات المعنية، بالتنسيق مع بلدية مومباي.
الخطوة قوبلت بانتقادات حادة، إذ وصفها وزير الشؤون الثقافية في ولاية ماهاراشترا، آشيش شيلار، بأنها غير مبررة وتفتقر للشفافية، مطالبًا بعدم مضايقة الشخصيات العامة من دون أسباب قانونية واضحة. من جهته، أكد فريق شاروخان التزامه التام بالقوانين واستعداده للتعاون الكامل، مشيرًا إلى أن جميع التصاريح المطلوبة قد تم الحصول عليها مسبقًا.
وفي ظل الجدل، طلبت حكومة الولاية تقريرًا مفصلًا عن دوافع الزيارة، ودعت إلى مراجعة آليات التعامل مع شكاوى تخص المشاهير لضمان عدم إساءة استخدام السلطة.
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