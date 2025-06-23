شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تبدأ تصوير "السادة الأفاضل" وتنتظر عرض عودة الماموث وبيضة دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة هنادى مهنى تصوير دورها في فيلم السادة الأفاضل، بطولة النجمين محمد ممدوح تايسون وطه دسوقى، من إخراج كريم الشناوى، حيث تقدم دورًا مميزًا خلال أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه حول صراع بين عائلتين وهم عائلة الريف محمد ممدوح، وعائلة طه دسوقى التي تقطن في القاهرة .

فيلم السادة الأفاضل بطولة محمد ممدوح، طه دسوقى، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادى مهنى، انتصار، على صبحى مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين يظهرون ضمن سياق الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

وتنتظر هنادى مهنا عرض فيلم عودة الماموث مع الفنان أحمد صلاح حسنى، والمقرر عرضه في الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من مى القاضي وعزت زين، من إخراج خهاشم الرشيدى، كما تنتظر هنادى عرض فيلم بيضة دهب، من بطولة محمد جمعة، صلاح عبد الله، نانسى صلاح، وأخرون، من إخراج مصطفى فكرى.