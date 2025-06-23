شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوي يُوقف نشاطه الفني مؤقتًا بسبب وعكة صحية لوالدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشعبي رضا البحراوي، عن تعرُّض والدته لوعكة صحية شديدة، مما اضطره إلى إيقاف نشاطه الفني مؤقتًا ليكون بجانبها خلال رحلة العلاج.

ووجَّه البحراوي رسالة طمأنة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلًا:"الحمد لله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليّا، أنا بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".



رضا البحراوى ووالدته

وأضاف: "أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهارجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله، وهرجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايمًا.. دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها".

وتفاعل الجمهور مع المنشور بمئات التعليقات الداعمة، مُرسلين دعواتهم للشفاء العاجل لوالدة الفنان، ومتطلعين لعودته قريبًا إلى الساحة الفنية.

وكان قدكشف النجم تامر حسني في تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس تعاونه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي في أغنية فيلمه الجديد "ريستارت"، مؤكدًا أنه يكن له احترامًا كبيرًا ويعتبره من أبرز الأصوات الشعبية على الساحة.

وقال تامر: "رضا البحراوي فنان شعبي كبير، وبحبه من زمان، وكنا بنتكلم من فترة علشان نعمل حاجة سوا، ولما جات أغنية فيلم (ريستارت) حسيت إن صوته مناسب جدًا ليها، والحمد لله ربنا وفقنا، لأنه شخص جميل وصاحب صوت مميز".