شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان يدافع عن تأجيل طرح الجزء الثانى من Batman لـ 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع المخرج العالمى جيمس جان عن "بطء" سير العمل في الجزء الثاني من فيلم Batman، مشيرا إلى أنه لا داعي لأن يشعر الناس بالاستحقاق حول مواعيد طرح الأفلام، وذلك بعد تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم "Batman" إلى عام 2027 وبالتالى يعتقد البعض أن المشروع قد لا يُعرض أبدًا.

ولكن في ديسمبر من العام الماضي، زعم جان أن الانتظار لمدة خمس سنوات بين الأفلام "أمر شائع إلى حد ما" في تاريخ السينما، مستشهدًا بالسنوات السبع بين الجزأين الثاني والثالث من سلسلة أفلام Guardians Of The Galaxy.

دافع المخرج عن بطء سير العمل في مقابلة جديدة مع موقع Entertainment Weekly، موضحًا أنه "من المفترض" أن يتسلم السيناريو هذا الشهر.

وذلك بعدما قال المخرج العالمى جيمس جان إن صناعة السينما في طريقها إلى الزوال بسبب إنتاج أفلام دون سيناريوهات مكتملة، حيث أوضح رئيس استوديوهات دي سي في مقابلة جديدة مع موقع رولينج ستون أن الاستوديو "ألغى فيلم" مؤخرًا لعدم تمكنه من الانتهاء من السيناريو.

وقال جان: "أعتقد أن سبب انهيار صناعة السينما ليس عدم رغبة الناس في مشاهدة الأفلام، وليس بسبب ازدياد جودة شاشات العرض، السبب الرئيسي هو أن الناس يصنعون أفلامًا دون سيناريو مكتمل".