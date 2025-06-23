لقاء سويدان توضح سبب زيادة وزنها .. وهل للغرام علاقة ؟

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاءً مع الممثلة لقاء سويدان، على هامش تكريمها في مصر في حفل توزيع جوائز International Fashion Awards.



سويدان تحدثت عن دورها الذي يحقق أصداءً كبيرة في مسلسل "حرب الجبالي" ، كما تحدثت عن كواليس العمل مع الممثلة سوسن بدر في العمل نفسه وكيف كانت علاقتها بها خارج ساعات التصوير.

من ناحية أخرى تحدثت لقاء عن زيادة وزنها قليلاً، وهل لوقوعها في الحب علاقة بالأمر ؟ وكيف كانت ردة فعلها حين سألناها عن رأيها بما قاله مؤخراً طليقها الممثل حسين فهمي حين سؤاله عن زواجهما؟

التفاصيل في الفيديو المرفق: