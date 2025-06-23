حسين المهدي يحتفل بزفافه بعيدا عن الاعلام وماذا عن هوية العروس؟

ميرنا وليد - بيروت - في أجواء يملؤها الفرح والخصوصية، احتفل الممثل الكويتي حسين المهدي بزفافه، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه المفاجئ عن عقد قرانه.

وقد أُقيم الحفل بعيدًا عن عدسات الإعلام، إلا أن بعض اللحظات المميزة منه تم توثيقها ومشاركتها من قِبل أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل حضور عدد من أبرز نجوم الساحة الخليجية، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات للمهدي، عبر حساباتهم الشخصية، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة. وكان المهدي قد أعلن عن عقد قرانه من خلال منشور عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، حيث شارك صورة له مرتديًا الزي الكويتي التقليدي، وعلق قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني، وأسأل الله رضا الوالدين والتوفيق والرزق والصلاح لي ولكم".

ولم يكشف المهدي في إعلانه عن هوية العروس، ما أثار فضول المتابعين وزاد من خصوصية المناسبة.