ميرنا وليد - بيروت - تألقت الأميرة كايت ميدلتون في معطف باللون الفيروزي من تصميم كاترين ووكر وإرتدت قبعة من تصميم جولييت بوتريل بمناسبة حضورها احتفالات Trooping of Colour لعام 2025 حيث إجتمعت العائلة المالكة البريطانية في شرفة قصر باكنغهام تكريماً للعاهل البريطاني. الأميرة كايت تؤيد المصممين البريطانيين منهم ستيلا ماكارتني وألكسندر ماكوين وإرديم وجيني باكهام وتيمبرلي لندن وإل كاي بينيت. ولم ترتد يوماً من من تصاميم دور أزياء عريقة إيطالية وفرنسية مثل فيرساتشي وشانيل وديور وكونفيرس للأحذية الرياضية. وحصرت خيارها بثلاثة ماركات فرنسية وهي Sézane للملابس وPolène للحقائب اليدوية و Veja للأحذية.

كانت هذه تفاصيل خبر كايت ميدلتون إستبعدت دور أزياء عريقة وفضّلت هذه الماركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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