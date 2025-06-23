شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري يحضر مفاجأة بألحان محمد رحيم في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذي حققه كليب "ده بجد"، يواصل النجم حميد الشاعري تحضيراته لألبومه الجديد، حيث يعمل حاليًا على تسجيل مجموعة من الأغاني التي تم اختيارها بعناية لتكون ضمن العمل المنتظر.

ومن أبرز المفاجآت التي يجهزها لجمهوره، أغنية جديدة من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، في تعاون فني استثنائي يعيد إلى الأذهان بصمات لحنية خالدة.

حقق الكابو حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "ده بجد"، والتى دخلت فى قائمة تريند موقع يوتيوب فى مصر خلال 48 ساعة فقط من طرحها، محققة نسب مشاهدة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

وتُعد الأغنية بداية جديدة لتعاون حميد الشاعرى مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بعد فترة من الغياب، حيث حملت عودة قوية وحنينًا واضحًا إلى أجواء أغانى التسعينيات، التى طالما اشتهر بها الكابو، لكن بروح معاصرة وجودة إنتاجية عالية.

"ده بجد" من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعري بنفسه مهمة الإشراف الفني والميكس والماستر، لتخرج الأغنية بروح متكاملة تعكس بصمته الفنية الفريدة.