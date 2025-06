شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 28 Years Later يحقق 5.8 مليون دولار في أول عرض محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم 28 Years Later في تحقيق إيرادات وصلت لـ 5.8 مليون دولار في اليوم الأول للعرض محليًا داخل أمريكا الشمالية على ان يكمل في الافتتاحية الاولي له إيرادات تترواح بين 28 : 30 مليون دولار، وهو أفضل افتتاحية لفيلم من سلسلة أفلام الموتى الأحياء على الإطلاق.

فيلم 28 Years Later أول فيلم من ثلاثية أفلام جديدة ضمن هذه السلسلة، سيتبعه فيلم Years Later: The Bone Temple 28 في يناير 2026، من إخراج نيا داكوستا، ومن المقرر أن يليه فيلم ثالث لم يكشف عن اسم بعد.

في أبريل الماضى، اشار المخرج العالمى دانى بويل وكأنه يؤكد أن مورفي سيظهر في مرحلة ما من الثلاثية، لكنه أضاف: "كما هو الحال مع كل الأشياء الجميلة في الحياة، قد تضطر إلى الانتظار قليلًا حتى يظهر".

ومن ثم أكد بويل قائلًا: "سيظهر مورفى في الجزء الثاني، ولا يجب أن أكشف الكثير".