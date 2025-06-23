شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزيز مدير شركة الفنان أحمد عيد ضمن أحداث فيلم الشيطان شاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد عزيز من تصوير دوره في فيلم "الشيطان شاطر" بطولة أحمد عيد وزينة، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية "وجدي" مدير شركة الفنان أحمد عيد.

ويشارك أحمد عزيز في السينما حاليًا من خلال فيلمين هما "فى عز الضهر" بطولة مينا مسعود، ويجسد خلاله شخصية الرائد "سالم" وهو ضابط فى الأمن الوطنى يتابع قضية حمزة الكاشف الذى يجسده النجم مينا مسعود، ويظل يراقبه طوال أحداث العمل.

ويجسد الفنان أحمد عزيز شخصية "محامي" يدعى أحمد، في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني ، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وباسم سمره ومحمد ثروت.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وأحمد عزيز وغيرهم.