عشيقات الرؤساء العرب ممثلة ومذيعة وممرضة...وهذه معلومات عنهن

ميرنا وليد - بيروت - الرئيس المصري حسني مبارك أغرم بالممثلة إيمان الطوخي بعد مشاركتها بالجزء الأول من مسلسل رأفت الهجان وتزوجها ورزق منها بطفل لكننها نفت الخبر وحيت علمت سوزان زوجة الرئيس مبارك أبعدت إيمان عن الوسط الفني.

الرئيس صدام حسين أقام علاقة غير رسمية مع المذيعة اليونانية باريسولا لامبسوس التي كشفت أنها كانت في السادسة عشرة من عمرها حيت إلتقت الرئيس صدام وكان هو في الثلاثين من عمره حين نشأت بينهما علاقة عاطفية وإنتهت العلاقة دون أن تعلم زوجته. وتزوج من سميرة الشبندر بعد طلاقها من زوجها الأول.

الرئيس معمر القذافي كان على علاقة بالممرضة الأوكرانية أوكسانا بالينسكايا التي وصفت الرئيس القذافي انه عالم نفس عظيم. كانت تتنقل بطائرة خاصة ونفت التقارير التي ذكرت الليالي الرومانسية التي يمضيها القذافي مع ممرضاته وأكدت أنه كان يعامل النساء معاملة جيدة ولا يقيم ولا ينام في الخيمة أبداً.