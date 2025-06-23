إبن ويل سميث يطلق مطعماً يحمل إسم "انا أحبك" وهذه أهدافه

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ميرنا وليد - بيروت - إفتتح جايدن سميث إبن الممثل ويل سميث مطعمًا يحمل اسم ”I Love You“ في لوس أنجلوس، يقدم وجبات نباتية مجانية للأفراد الىمشردين.
يعد المطعم امتدادًا لمبادرته ”أنا أحبك“ التي تعمل في سكيد رو منذ عام 2019. سيعمل المطعم على نموذج الدفع مقابل الدفع، حيث سيدفع القادرون على تحمل التكاليف مبلغًا إضافيًا لتغطية وجبات الطعام للآخرين الذين لا يستطيعون.
وبدأت مبادرة جايدن سميث بشاحنة طعام نباتية تم إطلاقها في عام 2019 لتقديم وجبات مجانية في شارع Skid Row في لوس أنجلوس وتطورت إلى مطعم نباتي يحمل رسالة خيرية قوية. لا يقتصر هذا المشروع المستدام المدعوم من المشاهير على معالجة انعدام الأمن الغذائي فحسب، بل يعزز أيضًا التعاطف والعطف والتأثير المجتمعي بأكثر الطرق إلهامًا.
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