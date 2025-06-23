شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Elio يحقق 3 ملايين دولار في أول 24 ساعة من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Elio إيرادات وصلت لـ 3 ملايين دولار فقط، في اليوم الأول من عرضه محليًا داخل أمريكا الشمالية ومن خلال 4218 صالة عرض سينمائي، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً لنوعية تلك الأفلام.

ووفقاً لموقع فاريتي، فإن فيلم Elio من المتوقع أن يحقق إيرادات تتراوح بين 25 و30 مليون دولار في أول أسبوع عرض له.

يدور فيلم Elio حول فتى في سن ما قبل المراهقة يتواصل مع مجموعة من الكائنات الفضائية غريبة الأطوار بعد أن ظنّوا خطأً أنهم سفير الأرض بين المجرات، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 150 مليون دولار، وهذا لا يشمل عشرات الملايين من الدولارات التي أنفقتها ديزني لتسويقه للجمهور حول العالم.

حققت بيكسار العام الماضي نجاحًا باهرًا بفيلم "Inside Out 2"، لكنه فقد بعضًا من ثباته التجاري مع أعمال أخرى حديثة مثل "Lightyear" و"Elemental" التي تعاني في شباك التذاكر. من غير الواضح أين سيحتل فيلم "Elio" هذا النطاق من النجاح.