شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ومي فاروق يشعلان أوبرا دبي بحفل غنائي في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أمير الغناء العربى هاني شاكر والمطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي مميز في "أوبرا دبي" يوم 23 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما التي تجمع بين الكلاسيكيات المحببة والجديد من أعمالهما الفنية، في ليلة طربية تجمع بين الأصالة والتجديد.

من ناحية أخرى كان علق أمير الغناء العربى صاحب التاريخ الغنائى الطويل والذى عاصر الكثير من نجوم الفن ونهل منهم ومن خبراتهم، لـ"الخليج 365" على تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل صناعة الموسيقى والغناء، إن بيع بصمة صوت الفنان لشركات الذكاء الاصطناعى أمر خطير، خاصة أن ما سيتم إنتاجه بعد وفاة المطرب أو الفنان سيكون بلا روح، وسيكون "ماسخا" لأنه صوت ممسوخ من صوت الفنان أو المطرب الحقيقى، وبالتالى ستكون الأغانى مشوهة.

وأضاف "شاكر" أن الأمر يحتاج لكثير من الدراسة، هل بيع بصمة الصوت سيقتصر على تقديم الأغانى فقط؟ أم سيمنح هذه الشركات حق استغلال الصوت فى أى شىء وما الضامن أن هذا الصوت لم يستخدم فى تزوير التاريخ من بوابة أخرى بتقديم شهادة صوتية لفنان ما حول ظروف أو مواقف عاشها ويتم تزويرها ويتم تداولها على أنها حقيقة فى ظل غيابه وعدم قدرته على الدفاع أو توضيح الحقيقة.

يذكر أن آخر ألبومات هانى شاكر هو "اليوم جميل" والذى تكون من 9 أغان هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.