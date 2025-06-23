شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Lilo & Stitch يقترب من 900 مليون دولار عالميًا في شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Lilo & Stitch إلى 872 مليونًا و397 ألف دولار عالميًا في شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 380 مليونًا و49 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و492 مليونًا و348 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.