شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة خالد سامى العدل فى أجواء عائلية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج خالد سامي العدل نجل الراحل سامي العدل بخطوبته على الآنسة هنا الألفي، في أجواء أسرية هادئة جمعت أفراد الأسرتين.

حضر المناسبة عدد من أفراد عائلة العدل، من بينهم الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والدكتور محمد العدل، والأخ الأكبر رمزي العدل، إلى جانب الكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين، والدة العريس.

العروس هنا الألفي درست الإعلام، وتبدأ بهذه الخطوة مرحلة جديدة في حياتها، وسط أجواء من الدعم والمباركة من الأسرتين.

وعبر العريس خالد سامي العدل عن سعادته بإتمام هذه الخطوة، مؤكدا أنها تمثل بداية لمسار شخصي أكثر استقرارا، إلى جانب مشاريعه المهنية في مجال الإخراج، كما أعرب عن تمنيه لو كان والده الفنان الراحل سامي العدل، حاضرا معه في هذه اللحظة، قائلاً: "كنت أتمنى أن يكون والدي بجانبي في هذا اليوم، لكني أشعر بروحه معنا، وأفتخر أنني أحمل اسمه وأسير على خطاه".



