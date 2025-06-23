شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازي: "فى عز الضهر" نقلة فى مشواري وتعلمت اللهجة المغربي من أجل الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمود حجازي عن سعادته البالغة بمشاركته في فيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، مؤكدًا أن العمل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، سواء على مستوى طبيعة الشخصية أو تحديات الأداء.

وعن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال الفيلم أشار: "بعمل شخصية صاحب حمزة الكاشف، وهو صاحب صاحبه ذكي وجدع، وبيعملوا مهمات مع بعض، وحمزة بيعتمد عليه، وهنشوف الصراعات اللي بيدخلوا فيها، الفيلم مستمتع بيه جدا، وخطوة مهمة جدًا ليا".

وعن كواليس إتقانه للهجة المغربية خلال أحداث الفيلم، أوضح: "أنا اشتغلت على الدور بشكل قوي أوي، لأنه كان بيتكلم مغربي، وده كان صعب جدًا، بس من حظي إن أول طيارة أركبها في حياتي كانت للمغرب، كنت بعرض مسرحية هناك، وتعرفت على ناس كتير هناك، وليا ذكريات كبيرة مع كل مكان في المغرب".

وتابع: "تعمقت في المغربي جدًا، وأول ما جالي الفيلم اشتغلت علي اللهجة مع ممثل مغربي صديقي، وكنا بنعمل اجتماعات اونلاين عشان نقرر نطلع الكلام إزاي والشخصية إزاي، وهدفي إن مش بس الجمهور العربي ولكن المغربي كمان يتفاجأ بالأداء واللهجة، ومستني حكم الجمهور ورأيهم".

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.