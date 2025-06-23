في ذكرى وفاة السندريلا انتحرت أم قُتلت.. سمير صبري يكشف لغز وفاة سعاد حسني! 

ما سبب وفاة سعاد حسني؟!

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 01:21 صباحاً - في مثل الشهر؛ رحلت عن عالمنا الفنانةتحديدًا يوم 21 يونيو عام 2001 عن عمر ناهز الـ58 عاماً بعد مسيرة استمرت لما يتجاوز الثلاثين عاماً، قدمت خلالها ما يُقارب من الـ 90 فيلماً سينمائياً ومسلسلاً تلفزيونيًا وحيدًا، وعلى الرغم من رحيلها تظلحاضرة دوماً في قلوب كل عُشاقها في الوطن العربي.وسيظل سبب وفاة "السندريلا"لغزًا لدى جمهورها ومحبيها في كل أنحاء الوطن العربي؛ الأمر الذي تحدث عنه الفنان الراحلفي آخر لقاءاته التلفزيونية.وفي آخر لقاءاته التلفزيونية؛ كشف الفنان الراحل سمير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامج "واحد من الناس"؛ عن اللغز وراء وفاة، حيث قال: "عملت اجرأ تحقيق تلفزيوني عن سبب وفاة سعاد حسني، وقد خرجت من التحقيق حسب تقارير الطبيب الشرعي البريطاني والمصري أيضًا، عند وصول الجثمان إلى مصر، أن جثة سعاد لا يوجد بها أي كسور".وأكمل: "يوجد فقط خبطة في الدماغ وكدمات متفرقة في باقي الجسم، فأعتقد أنه مستحيل واحدة تبلغ من العمر الـ 58 عام؛ تسقط أو تُسقط من دور سادس بلا أي كسور، وهذا يؤدي إلى اعتقادي أنا الشخصي أنها ماتت داخل الشقة إثر مشحنات مع أشخاص أتوا إليها لسبب ما".

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سمير صبري: "سعاد حسني قُتلت بالصدفة"

وفاة سعاد حسني

وتابع: "والجريمة غالبًا لا تكون كاملة، حيث أن هؤلاء الأشخاص أرادوا التخلص منها برا، ولكن قرروا الإلقاء بها، ولكن لا توجد أي شبهه انتحار، فأنا اعتقد أنها قُتلت بالصدفة ولم يكن مقصودًا قتلها".وأضاف: "أن السيدة التي كانت تمتلك الشقة التي تُقيم بها سعاد كانت تتعاطى مواد ممنوعة، فاعتقادي أن هناك أشخاصًا جاؤوا لأخذ أموال من هذه السيدة، وحدث مشاحنات وتدخلت سعاد فحدث ما حدث، لأن نفس السيدة مالكة الشقة أثناء تسجيلي معها أخبرتني قائلة: "حبيبة قلبي ماتت قصاد عيني هنا ثم أنكرت الأمر بعدها".واختتمحديثه قائلًا: "المهم أنا في نهاية تحقيقي قلت أمرًا أني أتحقق ولا أُحقق، ودائمًا أجيب على السؤال أنبالنسبة لي هي الشخصيات في أفلام بئر الحرمان، الزوجة الثانية، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، هي تاريخ من الأفلام الرائعة التي تركتها لنا وهذا هو الأهم، ونترك ما حدث حدث".سعاد حسني توفيت في يونيو 2001 بعد رحلة علاج طويلة قضتها في لندن، لتعود جثة هامدة وتُدفن في أرض الوطن، بأسرار وألغاز لم يأت الوقت للكشف عنها، ولكن الحقيقة التي يصدقها كل محبيها أنها لم تنتحر وكانت تستعد للعودة للتمثيل مرة أخرى ولكن الموت منعها من هذا الأمر الذي تمناه كل جمهورها.أما الفنانفقد رحل عن عالمنا في 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا، تاركًا إرثا فنيا في السينما والإذاعة والتلفزيون، وقد أمتعنا الثنائي صبري والسندريلا في أكثر من عمل منهم: "لعبة الحب والجواز، من غير ميعاد، شباب مجنون جدًا".قد يعجبكم سعاد حسني.. صاحبة الألف وجه التي أصبحت أيقونة سينمائيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».