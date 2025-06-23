سوسن ميخائيل مستاءة وتوجه رسالة لمنتقديها.. فمن قصدت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 01:21 صباحاً - يبدو أن الفنانة سوسن ميخائيل مستاءة من التدخلات التي باتت تحصل بكثرة وتتكرر مع المشاهير وغيرهم على السوشيال ميديا حيث يعطي بعض المعلّقين الحق والحرية لأنفسهم بالتدخل بأمور قد تسبب الاستياء والضيق لهم لأن بعض التعليقات قد تصل لحدود التجريح أو الانتقاد السلبي.

وقد أثارت الفنانة سوسن ميخائيل هذه المسألة من خلال تخصيصها فيديو عبر حسابها على إنستغرام انتقدت من خلاله هذه الظاهرة التي باتت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة. ويبدو أن هذه الظاهرة التي طالتها أيضًا قد دفعتها للرد على منتقديها الذين يشيرون باستمرار أنها تستعمل الفلتر في إطلالاتها بالفيديوهات التي تظهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مما سبّب لها إزعاجًا واعتبرته نوعًا من التدخل بخصوصياتها.

سوسن ميخائيل لمنتقديها: ما الذي يضايقكم إن ظهرت بفلتر؟



من خلال فيديو، أطلت الفنانة سوسن ميخائيل عبر حسابها على إنستغرام معربة عن انزعاجها من بعض التعليقات التي تنتقد ظهورها بالفلتر بفيديوهاتها متجاهلين المواضيع التي تتطرق إليها ومركزين فقط على أمر ظهورها بالفلتر. حتى أنها أشارت لهذا الأمر الذي بات يزعجها في فيديو سابق نشرته عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليه "حبايب أنا حاطة فلتر إذا حدا بينمغص من فلتري يطلع من عندي" أي إذا شعر أحد بأنه لا يرغب بمتابعتها وهي تضع الفلتر فليمتنع عن متابعتها.

واستهلت الفنانة سوسن ميخائيل حديثها بالفيديو قائلة:" يا صباح الخيرات، بونجور، كيف حالكم"؟ وبلهجة تحدٍ وجهت حديثها لمنتقديها بأنها ظهرت مجددًا بالفلتر بالرغم من الانتقادات، مضيفة:"عدنا مع فلتر باستطاعته أن يظهر المرء جميلًا جدًا". وتستطرد قائلة:" أصلًا الذين اخترعوا الفلتر فعلوا ذلك ليجعلوكم تشعرون أنكم حلوين ولتتفاءلوا أن الناس يرونكم بشكل جميل".

وتضيف سوسن ميخائيل غير مبالية للانتقادات:" لكن بفلتر أم من دونه لا تفرق معي أبدًا. خصصت هذا الفيديو للتعليق والردّ على كل من نسي وتجاهل المواضيع التي أتحدث عنها بفيديوهاتي وأتطرق إليها، وشغلتهم مسألة أخرى حيث ركزوا فقط على الفلتر على فمي وعيني وأنفي من دون الاكتراث للمواضيع التي أتطرق إليها". وأضافت بسخرية:" ولكن المشكلة أن من يتحدثون وينتقدونني أرى عندما أدخل إلى حساباتهم أنهم اعتمدوا الفلاتر في صورهم حتى الرجال يضعون فلاتر أيضًا". وتضيف متسائلة وهي تضحك بشكل ساخر:" بمَ يضايقكم الفلتر؟ وتتساءل مرة أخرى بمَ ضايقكم الفلتر؟"

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تعليقات مؤيدة لـ سوسن ميخائيل تدعوها لتجاهل الانتقادات السلبية

فور ذلك، انهالت التعليقات على الفيديو الذي نشرته الفنانة سوسن ميخائيل ونصحها الكثيرون بعدم الاهتمام بهذه الآراء التي من شأنها مضايقتها وألا تلتفت لها كي لا تترك أثرًا سلبيًا في نفسها لأنها جميلة بفلتر ومن دونه. وجاء في بعض التعليقات " أنتِ الي بطّلعي الفلتر حلو"، ما في احلى منك بفلتر أو بلا فلتر، أنتِ حلوة بكل حالاتك".

آخر أعمال سوسن ميخائيل

وكانت الفنانة سوسن ميخائيل قد أطلت في رمضان الفائت بمسلسل " تحت الأرض: موسم حار" بدور غصون. وهو من بطولة مكسيم خليل وسوسن ميخائيل ولجين إسماعيل وكارمن لبس وأحمد الأحمد وفايز قزق وأيمن عبد السلام وروزينا اللاذقاني ولين غرة وسامر المصري ويزن السيد وهشام كفارنة وعبير شمس الدين وأويس مخللاتي والعديد من الفنانين ومن تأليف شادي دويعر وسلطان العودة وإخراج مضر إبراهيم. تدور أحداثه التي تجري في العاصمة السورية دمشق، في أوائل القرن العشرين في العام 1900، حول الصراع المحتدم بين التجار وشخصيات تتمتع بالنفوذ والقوة،

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وكانت ظهرت سوسن ميخائيل من قبل بشخصية هالة في المسلسل التركي المعرّب "الخائن" حيث أطلت بدور المرأة الفضولية التي تحب النميمة وجمع الأخبار في المجتمع الذي تعيش فيه. وتلعب سوسن في "الخائن" دور هالة صديقة نورا (الممثلة ريتا حرب) والدة تيا (الممثلة مرام علي). وأدت سوسن الدور بشكل محبب إذ منحته نفحة كوميدية. وحاز على إعحاب الناس. المسلسل من بطولة سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب ومرام علي والعديد من النجوم.

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