شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر نجم حفل شهر يوليو على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 11:34 م

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم حفلاً غنائياً يقوم بإحيائه أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 يوليو المقبل على خشبة مسرح البالون.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الفنان القدير هاني شاكر مجموعة من أجمل أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل وقال: سعيد جدا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر واحدا من النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون تحت رئاستي لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

من ناحية أخرى يقيم مسرح البالون حفلا ضخما يوم الجمعة المقبل، يحييه الفنانان لؤي ومصطفى شوقي في ذكرى 30 يونيو.



هانى شاكر وتامر عبد المنعم