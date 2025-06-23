شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت عن مسلسل الصفارة: كلمت أحمد أمين قلت له عاوز أشارك في الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الكاتب والمؤلف محمود عزت عن كواليس مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، أثناء حلوله ضيفًا ببودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، والذي يناقش خلاله كواليس صناعة السينما والدراما.

وقال الكاتب محمود عزت: "مسلسل الصفارة مع النجم أحمد أمين، كان مختلفًا، وجربت إن كل عائلتي وأصدقائي يكلموني يقولولي إن المسلسل جميل، والإفيهات بتضحك وكان في فريق كتابة بحبهم جدًا، شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش وسارة هجرس وأحمد أمين، وكان معانا أحمد الغندور ووليد مغازي، وأسماء تاني كثيرة عملوا شغل حلو".

وأضاف: "والممثلين أضافوا الكثير للمسلسل، وكانت تجربة استمتعت بيها جدًا، أنا كلمت أحمد أمين وقلت له عاوز أكتب حلقة، قالي تعالي شارك معانا في الكتابة كلها وتبقى إشراف على الكتابة، وكان دوري تنظيمي أكثر، وفي حلقات كتبها أنا وحلقات كتير كتبها زمايلي، دراما رمضان ميزتها لما بتنجح بتسمع بشكل كبير".

محمود عزت تخرج فى كلية الطب، وعمل في مجال الكتابة والأفلام الوثائقية وبرامج التليفزيون ومن ثم كتابة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس" ومن ثم ترأس فريق الكتابة، قبل إن ينتقل إلى الكتابة الدرامية مثل مسلسل الآنسة فرح ومسلسل ما وراء الطبيعة ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل الصفارة، وأخيرًا ترأسه فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه ومسلسل حسبة عمري، ومن أعماله السينمائية فيلم سعاد الذي شارك في مهرجان كان السينمائي وفيلم أبو صدام.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.