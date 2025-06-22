من الحذاء إلى المحرك..لامبورغيني ليبرون جيمس تسرق الأضواء

ميرنا وليد - بيروت - تألقت سيارة لامبورغيني أفينتادور رودستر الخاصة بالنجم ليبرون جيمس بتصميم زهري جريء، مستوحى من حذائه الرياضي "كينغز برايد" من نايكي.

جاءت هذه اللمسة الفريدة من LouLaVie، ما جعل السيارة الخارقة مميزة ولا تُشبه أي سيارة أخرى.

بينما يبدأ سعر أفينتادور رودستر الأصلية من حوالي 460,000 دولار، فإن التصميم الزهري الخاص وأصل السيارة المرتبط بأحد أشهر نجوم الرياضة في العالم رفعا قيمتها التقديرية إلى نحو 670,000 دولار.

هذا التكريم الفريد يعكس ذوق ليبرون المميز ويُبرز تداخُل عالم الموضة، الرياضة، والسيارات الفاخرة في نموذج واحد جريء واستثنائي.



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