هاري ستايلز يحدث ضجة كبيرة بعد ظهوره بلوك نسائي كاشف

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي هاري ستايلز ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بعد اخر صوة إنتشرت له، حيث ظهر بشكل غريب جداً، فكان يرتدي سروال شبك اسود كاشف من دون توب، و ظهر بلوك نسائي، ما جعل مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي يتناقلون الصورة على نطاق واسع.



على صعيد آخر كان تم اختيار هاري ستايلز في السابق كأغنى نجم شاب تحت سن 30 عاماً في المملكة المتحدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتقدر ثروته بـ175 مليون جنيه إسترليني.

وكسر هاري حاجز ال 150 مليون جنيه إسترليني لأول مرة عام 2023، عبر جمع المبلغ بعد جني المكافآت من عامين من التجول حول العالم في حملته الترويجية "love on tour"، والتي حققت إيرادات بلغت 508 ملايين جنيه إسترليني.