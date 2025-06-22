تارا عماد تشبه الاميرات بفستانها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية تارا عماد انظار متابعيها في احدث إطلالة لها عليهم من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر سابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض رائع من دون أكمام، طويل ومكشوف الظهر إستعرضت من خلاله انوثتها و جمالها ، و إعتمدت لشعرها تسريحة الكعكة مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



يُذكر أن تارا عماد شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، وهنادي مهنا.