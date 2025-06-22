محمد سامي يستعرض سيارته الـ Ferrari في شوارع دبي.. سعرها فاق الخيال

ميرنا وليد - بيروت - أطل المخرج المصري محمد سامي على متابعيه من خلال صورة شاركها معهم عبر حسابه الخاص، ظهر فيها خلال تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة، و غستعرض من خلالها سيارته الفارهة الحمراه من نوع Ferrari SF90 Spider الرائعة، حيث يصل سعرها إلى أكثر من 648,995 الف دولار.



و علق سامي على المنشور بالقول: "الأحلام لا تتحقق إلا إذا بذلتَ جهدًا. كل خطوة للأمام مبنية على جهد لا يراه أحد".

و في وقت سابق، نشرت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيه رسالة تقدير للمخرج محمد سام، وذلك بعد تعاونهما سويًا في مسلسل "سيد الناس" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

وكتب ملك في منشورها: "بوست في حب وتقدير الاستاذ محمد سامي.. شكرا استاذ محمد على الفرصة إلى ادتهالي والدور إلى انا سعيدة وفرحانة من قلبي اني بعمله وشكرا عشان من غيرك ماكنتش حبيت الشخصية كده وعشت جواها ومعاها وفي وقت قليل جدا بقيت ميادة".

وأضافت: "شكرا يا استاذ عشان مش بتسيب ولا حد فينا من الكبير للصغير وشكرا عشان انت بتخاف على ممثلينك وبتغير عليهم اكتر منهم هما شخصيا وعمرك ما بتعدي ولا حتي لو غلطة صغيرة عشان انت اكتر حاجة بتهمك هي الممثل بكل تفاصيله".

وتابعت: "و عشان كده محدش غيرك بيعرف يجمع كمية النجوم إلى كل واحد فيهم يشيل عمل لوحده في عمل واحد لأن كل ممثل عنده ثقة غير محدودة فيك وفإنك هاتطلعه بأحسن شكل، انا ماتوقعتش عمري رد الفعل ده على الدور دلوقتي خصوصا أن الشخصية لسه هاتشد اكتر قدام بس حقيقي إلى يطلع في مشهد في مسلسل لمحمد سامي بيتشاف وبيتميز بنفس القدر إلى ممكن ياخده بعد ٣٠ حلقة من أي عمل تاني مش بس مشهد واحد حقيقي انا فخورة اني جزء من عمل مهم زي سيد الناس"

واختتمت رسالتها قائلة: "وفخورة اني كنت اختيارك ويارب اكون كنت قد الفرصه شكرا عشان اديتني الفرصة اكون ضمن مدرسة محمد سامي وشكرا عشان انت ابويا التاني يا سمسم بحبك".