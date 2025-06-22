الفنانة شيرين رضا تكشف سبب حبّها لتقديم أدوار الشر

خلال لقائها ضمن برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، كشفت الفنانة شيرين رضا سبب حبّها لتقديم أدوار الشر، قائلةً: "أنا لايقة في أدوار الشر لأنها بعيدة تماماً عن شخصيتي، ودايماً أحب أقدم شيء مختلف بيمثل تحدّي تمثيلي".

وأضافت: "شخصيتي في الفيلم تفكّر بمنطق خاص بها، فهي تطمح لتأسيس دولة، وهذا هو كل طموحها، ورؤيتها تعتمد على تجميع 100 شخص بلا هوية ووضعهم على أرض معينة، ومستعدّة لفعل أي شيء لتحقيق هذا الهدف، فهي شخصية معقّدة تشبه الأخطبوط، وتسعى دائماً لتحقيق ما تريد بكل السبل الممكنة".

فيلم "في عز الضهر" هو بطولة: مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، أحمد عزيز ومحمد عز، ومن إنتاج "الإخوة المتّحدين"، وتأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" يُعدّ أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود الى بلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.



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